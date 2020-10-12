С середины недели в столице и Минской области похолодает

К своевременной подготовке к обогревательному сезону подталкивает и метеопрогноз. В столице и Минской области с середины этой недели похолодает. На большей части региона пройдут кратковременные дожди. Ночью +3…+8 градусов тепла, днем - до 10 выше нуля. В ночные и утренние часы - слабый туман. А пока погода на несколько градусов превышает климатическую норму. Завтра на значительной части Минской области прогнозируются дожди. В отдельных районах возможны грозы.