ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

С середины недели в столице и Минской области похолодает

К своевременной подготовке к обогревательному сезону подталкивает и метеопрогноз. В столице и Минской области с середины этой недели похолодает. На большей части региона пройдут кратковременные дожди. Ночью +3…+8 градусов тепла, днем - до 10 выше нуля. В ночные и утренние часы - слабый туман. А пока погода на несколько градусов превышает климатическую норму. Завтра на значительной части Минской области прогнозируются дожди. В отдельных районах возможны грозы.

В следующие выходные холодная осенняя погода сохранится. Ночью 0…+5, при прояснениях до минус 2 градусов. Днем ожидается +4…+10 градусов тепла. Местами не исключен первый в этом сезоне мокрый снег.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все