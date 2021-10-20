С. Шойгу: НАТО наращивает присутствие у границ Союзного государства, военно-политическая обстановка сложная

Кроме угроз военного характера, продолжаем сталкиваться с политическим и экономическим давлением на наши страны со стороны так называемого коллективного Запада. В сложившихся условиях вынуждены принимать меры ответного характера. Подготовлена новая военная доктрина Союзного государства, которую планируем утвердить в скором времени на заседании.

Сергей Шойгу, министр обороны России