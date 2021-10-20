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С. Шойгу: НАТО наращивает присутствие у границ Союзного государства, военно-политическая обстановка сложная

НАТО наращивает присутствие у границ Союзного государства. Военно-политическая обстановка сложная. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Военные ведомства наших стран перешли на планирование двустороннего военного сотрудничества на основе программы стратегического партнерства, разработанной на пятилетний период. Военные угрозы, политическое и экономическое давление со стороны Запада вынудили Беларусь и Россию разработать новую военную доктрину Союзного государства.

Кроме угроз военного характера, продолжаем сталкиваться с политическим и экономическим давлением на наши страны со стороны так называемого коллективного Запада. В сложившихся условиях вынуждены принимать меры ответного характера. Подготовлена новая военная доктрина Союзного государства, которую планируем утвердить в скором времени на заседании.
Сергей Шойгу, министр обороны России

Как заявил Сергей Шойгу, в Польшу и Прибалтийские государства переброшены бронетанковая бригада сухопутных войск США и четыре многонациональные батальонные тактические группы.

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