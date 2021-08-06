С. Шойгу: В Прибалтике и Польше работают центры антироссийской пропаганды

Информация сегодня стала одним из видов вооружений. В Риге создан центр стратегии пропаганды, центры созданы в Таллине, Варшаве. Там создается информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране. Эти центры распространяют слухи, от них исходят не самые лучшие ароматы. Также глава Минобороны России указал, что западные центры внимательно следят за информационным пространством в интернете, выявляют тех, "кто ничего хорошего не пишет", и приглашают их работать за стипендии. Схему вербовки инфоагентов Запад опробует и на Беларуси. Так что в современном мире приходится учиться противостоять и этим нечистым видам вооружений.

Сергей Шойгу, министр обороны России