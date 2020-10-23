С. Сивец избран заместителем председателя Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам

Сенатор белорусского парламента Сергей Сивец избран заместителем председателя Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам. Заседание комиссии прошло в режиме видеоконференции. Программа получилась обширной. Рассмотрели 16 вопросов. Кроме этого, подвели итоги работы в прошлом году.