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С. Сыранков: Обстановка на границе - это очередная провокация против Беларуси

Обстановка на приграничной территории - это очередная провокация против нашей страны, элемент гибридной, в том числе массовой информационной войны. Такое мнение сегодня высказал депутат палаты представителей Сергей Сыранков. По его словам, белорусы не допустят у нас расшатывания европейскими чиновниками общественно-политической ситуации. А недовольство европейцев антиковидными мероприятиями, проводимыми в их странах, могут перерасти в недовольство бездумной политикой руководств этих стран по отношению к людям, которых сами в Евросоюз и пригласили, пообещав им счастливую жизнь.

Цель одна по-прежнему остается - взять Беларусь и перековать, демократизировать под свой лад. Этого не было и не будет, белорусский народ этого не допустит. Я хочу обратить внимание, что самое страшное, что в этой ситуации заложниками остаются простые люди, которые сейчас там, несмотря даже на то, что Беларусь предоставила все условия, в том числе и логистический центр, где в относительно нормальных человеческих условиях можно и ночь провести, и детям там более комфортно, и питанием горячим обеспечены, медсредствами, всем необходимым. Но люди, особенно мужчины, не хотят уходить с границы, понимая, что в любой момент может открыться этот зеленый коридор для прохода. Они боятся потерять этот момент.
Сергей Сыранков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси


По мнению депутата, те кадры, на которых беззащитных людей при минусовой температуре поливали из водометов, а еще забрасывали светошумовыми гранатами, ни в Европе, ни в США не увидят. Там понимают, что это триггер, который сможет послужить толчком к внутреннему противостоянию в целом в европейском сообществе.

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