С. Сыранков: Обстановка на границе - это очередная провокация против Беларуси

Цель одна по-прежнему остается - взять Беларусь и перековать, демократизировать под свой лад. Этого не было и не будет, белорусский народ этого не допустит. Я хочу обратить внимание, что самое страшное, что в этой ситуации заложниками остаются простые люди, которые сейчас там, несмотря даже на то, что Беларусь предоставила все условия, в том числе и логистический центр, где в относительно нормальных человеческих условиях можно и ночь провести, и детям там более комфортно, и питанием горячим обеспечены, медсредствами, всем необходимым. Но люди, особенно мужчины, не хотят уходить с границы, понимая, что в любой момент может открыться этот зеленый коридор для прохода. Они боятся потерять этот момент.

Сергей Сыранков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси