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С. Сыранков: Обстановка на границе - это очередная провокация против Беларуси
Обстановка на приграничной территории - это очередная провокация против нашей страны, элемент гибридной, в том числе массовой информационной войны. Такое мнение сегодня высказал депутат палаты представителей Сергей Сыранков. По его словам, белорусы не допустят у нас расшатывания европейскими чиновниками общественно-политической ситуации. А недовольство европейцев антиковидными мероприятиями, проводимыми в их странах, могут перерасти в недовольство бездумной политикой руководств этих стран по отношению к людям, которых сами в Евросоюз и пригласили, пообещав им счастливую жизнь.
Цель одна по-прежнему остается - взять Беларусь и перековать, демократизировать под свой лад. Этого не было и не будет, белорусский народ этого не допустит. Я хочу обратить внимание, что самое страшное, что в этой ситуации заложниками остаются простые люди, которые сейчас там, несмотря даже на то, что Беларусь предоставила все условия, в том числе и логистический центр, где в относительно нормальных человеческих условиях можно и ночь провести, и детям там более комфортно, и питанием горячим обеспечены, медсредствами, всем необходимым. Но люди, особенно мужчины, не хотят уходить с границы, понимая, что в любой момент может открыться этот зеленый коридор для прохода. Они боятся потерять этот момент.
По мнению депутата, те кадры, на которых беззащитных людей при минусовой температуре поливали из водометов, а еще забрасывали светошумовыми гранатами, ни в Европе, ни в США не увидят. Там понимают, что это триггер, который сможет послужить толчком к внутреннему противостоянию в целом в европейском сообществе.
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