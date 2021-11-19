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С. Сыранков: Цель у Запада одна - взять Беларусь и демократизировать на свой лад
Белорусы не допустят у нас расшатывания европейскими чиновниками общественно-политической ситуации. Таким мнением поделился депутат Палаты представителей Сергей Сыранков. По его словам, цель у Запада остается по-прежнему одна - взять Беларусь и демократизировать на свой лад. В данной ситуации заложниками остаются простые люди.
Сергей Сыранков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Отдельные чиновники, евродепутаты, до конца не понимают, чем для них может закончиться вот это расшатывание общественно-политической ситуации за пределами. Они не сделали никаких выводов из ситуации на Ближнем Востоке. Они там натворили дел и сейчас все это расхлебывают в конфликте с беженцами. Беларусь - это центр Европы, и здесь это может вызвать настоящий взрыв.
По мнению депутата, обстановка на приграничной территории - это очередная провокация против нашей страны и элемент гибридной массовой информационной войны. Сейчас у европейских чиновников на первом месте должна быть готовность разрешить этот конфликт, но никак не усугублять ситуацию.
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