3.72 BYN
2.91 BYN
3.37 BYN
С целью защиты прав и интересов детей в Дзержинске прошел семинар-совещание
Семинар-совещание по выявлению и профилактике семейного неблагополучия прошел в Дзержинске. Поручение разобраться с родителями, которые ведут асоциальный образ жизни, и защитить интересы их детей Президент дал правительству и губернаторам во время Послания белорусскому народу и парламенту.
- Как отметил сегодня начальник главного управления по образованию Миноблисполкома Николай Башко, в последние 4 года в Минской области количество детей из многодетных семей, которые находятся в социально опасном положении, увеличилось более чем в 2,5 раза. 55 % таких детей - из многодетных семей. Всего же в регионе 3 895 несовершеннолетних находятся в социально опасном положении.
Проект решения облисполкома, который в ближайшее время будет подписан, мы внесли конкретное предложение, чтобы каждый районный исполнительный комитет рассмотрел возможность о введении штатной единицы педагога социального в учреждения дошкольного образования, где имеется 12 и более групп.
Наша задача сегодня - принципиально дать оценку, научить и показать, как в дальнейшем нам работать с этими семьями и детками. Дети - это наше будущее. За всех детей мы сегодня в ответе.
Основная часть несовершеннолетних - 70 % находящихся в социально опасном положении - это дети от 7 до 15 лет. Для временного пребывания таких детей и для их реабилитации работают социально-педагогические центры.