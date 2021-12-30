С учетом быстрого распространения омикрон-штамма Минздрав Беларуси напоминает о важности вакцинации
Минздрав обнародовал данные по вакцинации против COVID-19 в Беларуси. Так, одной дозой привились более 51 % от общей численности населения. Завершили курс вакцинации 39 % белорусов. Кроме этого, к прививочной кампании уже подключились более 430 подростков. Напомним, юношей и девушек в возрасте от 12 до 17 лет в Беларуси вакцинируют с 27 декабря.
"Омикрон" в Беларуси
В Беларуси по-прежнему циркулирует в основном дельта-штамм коронавируса.
Накануне были выявлены первые четыре случая "омикрона". У всех пациентов отмечается легкое течение инфекции. Госпитализация не потребовалась. Отметим, это ранее не привитые.
С учетом быстрого распространения омикрон-штамма в странах Европы, США и других Минздрав Беларуси напоминает гражданам о важности вакцинации.