С учетом обстановки информационную безопасность Беларуси депутаты ставят во главе угла

С учетом обстановки в мире и вокруг нашего государства информационная безопасность становится во главу угла. Для давления на официальный Минск Запад использует в том числе и миграционный кризис на белорусско-польской границе. Более эффективно отвечать на разного рода выпады можно, развивая парламентское измерение ОДКБ, сближая законодательство входящих в организацию стран, формируя единое пространство безопасности - уверены депутаты.

На совместном заседании белорусских парламентариев и постоянных комиссий Парламентской Ассамблеи ОДКБ рассмотрели модельные законы не только об информационной безопасности, но и о миротворцах. Также актуально для сегодняшних реалий - все чаще для урегулирования кризисных ситуаций присоединяются разные профильные специалисты, и их работа должна быть регламентирована.