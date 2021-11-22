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С учетом обстановки информационную безопасность Беларуси депутаты ставят во главе угла
С учетом обстановки в мире и вокруг нашего государства информационная безопасность становится во главу угла. Для давления на официальный Минск Запад использует в том числе и миграционный кризис на белорусско-польской границе. Более эффективно отвечать на разного рода выпады можно, развивая парламентское измерение ОДКБ, сближая законодательство входящих в организацию стран, формируя единое пространство безопасности - уверены депутаты.
На совместном заседании белорусских парламентариев и постоянных комиссий Парламентской Ассамблеи ОДКБ рассмотрели модельные законы не только об информационной безопасности, но и о миротворцах. Также актуально для сегодняшних реалий - все чаще для урегулирования кризисных ситуаций присоединяются разные профильные специалисты, и их работа должна быть регламентирована.
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