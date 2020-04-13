С укороченной курткой-косухой можно создать не только дерзкие, но и богемные образы

Если комплектовать укороченную куртку-косуху с джинсами, то они должны быть с высокой посадкой. А из-заводолазки навыпуск мы потеряли талию.





Что в тренде?

Кожаная куртка - хит сезона. А вот какая именно? Сложно сказать. Потому что дизайнеры одежды очень плодотворно потрудились. Популярны фантазии на тему кожаных косух, бомберов и пиджаков.

Самый модный универсальный цвет - коричневый. Но на подиумах засветилась масса ярких экспериментальных расцветок, а также принтованнаяверхняя одеждаиз кожи.

Она может быть матовой и глянцевой, жесткой и нежной, замшевой и лакированной… Как никогда актуальны комбинированные изделия, когда стильный характер кожи подчеркивается другим материалом.

Весна-лето 2020 года - это время расцвета кроп-топов, а также минималистичных курток в мужском стиле. Широкие плечи, прямой силуэт, лацканы… Оказывается, все это очень идет девушкам.

Трендовый образ № 1

Подбираем комбинезон с подчеркнутой талией. С нимкуртка выглядит выигрышно. Секрет образа в богатом сочетании природных фактур. Кожа и мех на куртке, деним в комбинезоне, металл в брутальных ботинках и серьгах.

Трендовый образ № 2

С укороченной курткой-косухой можно создавать не только дерзкие, но и богемные образы. В центре образа - платье макси в стиле диско 80-х. Блеск люрекса в платье поддерживаем крупными золотыми аксессуарами. Большие квадратные очки, гламурные сумочка и кроссовки - это тоже все в духе 80-х.

Модные выводы