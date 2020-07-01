С волнующими вопросами можно обратиться к представителям власти и на субботние прямые телефонные линии. В столице 4 июля с 9 до 12 часов на вопросы минчан ответит заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович. В Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает заместитель губернатора Александр Кручанов. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.



