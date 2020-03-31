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С волнующими вопросами можно обратиться к представителям власти на прямые телефонные линии
Традиционно они пройдут и в эту субботу, 4 апреля. В столице с 9 до 12 часов в этот день на вопросы минчан будет отвечать мэр Минска Анатолий Сивак.
ВМинском облисполкоме жителей центрального региона выслушает заместитель губернатора Александр Кручанов. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.
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