С волнующими вопросами можно обратиться к представителям власти на прямые телефонные линии

Традиционно они пройдут и в эту субботу, 11 апреля.



В столице с 9 до 12 часов в этот день на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский.



В Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает первый заместитель губернатора Сергей Левкович. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.



