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С волнующими вопросами можно обратиться к представителям власти посредством прямых телефонных линий

Традиционно они пройдут и в эту субботу, 15 февраля.

В столице с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать управделами Мингорисполкома Анна Мательская.

В Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает заместитель губернатора Сергей Невмержицкий. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области работает по субботам.

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