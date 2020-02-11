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С волнующими вопросами можно обратиться к представителям власти посредством прямых телефонных линий
Традиционно они пройдут и в эту субботу, 15 февраля.
В столице с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать управделами Мингорисполкома Анна Мательская.
В Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает заместитель губернатора Сергей Невмержицкий. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области работает по субботам.
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