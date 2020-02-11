С волнующими вопросами можно обратиться к представителям власти посредством прямых телефонных линий

Традиционно они пройдут и в эту субботу, 15 февраля.



В столице с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать управделами Мингорисполкома Анна Мательская.



В Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает заместитель губернатора Сергей Невмержицкий. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области работает по субботам.

