С вопросами на тему организации питания в учреждениях образования можно обратиться в Генпрокуратуру

Выслушать и помочь каждому. Проблемы, которые волнуют людей,продолжают рассматривать и решать во время приема граждан и прямых телефонных линий. На этот раз на повестке дня организация питания в учреждениях образования. 18 и 19 октября с вопросами на эту тему можно будет обратиться к представителям Генпрокуратуры.



По телефону уточнить детали можно будет 18 октября с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. Номера - 8 (017) 215 83 30, 8 (017) 215 83 32.



Прием граждан пройдет 19 октября в то же время в Минске по улице Советской, 6.