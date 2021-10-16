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С вопросами на тему организации питания в учреждениях образования можно обратиться в Генпрокуратуру
Выслушать и помочь каждому. Проблемы, которые волнуют людей,продолжают рассматривать и решать во время приема граждан и прямых телефонных линий. На этот раз на повестке дня организация питания в учреждениях образования. 18 и 19 октября с вопросами на эту тему можно будет обратиться к представителям Генпрокуратуры.
По телефону уточнить детали можно будет 18 октября с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. Номера - 8 (017) 215 83 30, 8 (017) 215 83 32.
Прием граждан пройдет 19 октября в то же время в Минске по улице Советской, 6.
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