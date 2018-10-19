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С выходных в Минской области похолодает

"Золотая осень" уступает место календарной. С выходных в Минской области похолодает. Температура воздуха понизится. В ночь на субботу от +1 до +6, местами до -3, днем завтра до 14 тепла. В воскресенье холоднее на 2 градуса. Местами в районах пройдут дожди. В столице без осадков.

В начале следующей недели температура воздуха будет понижаться. А со среды на большей части региона прогнозируются осадки.

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