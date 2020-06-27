Торжественные церемонии вручения дипломов, слова напутствия и благодарности и, конечно, волнение выпускников, родителей и наставников - отличительная черта жарких дней конца июня. Казалось бы,еще вчера - студенты, а сегодня - новоиспеченные доктора. С выпускниками Белорусского государственного медицинского университета встретился министр здравоохранения. Общение в неформальной обстановке. Владимир Караник поблагодарил тех ребят, кто проявил неравнодушие и внес свой профессиональный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

