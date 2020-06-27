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С выпускниками Белорусского государственного медицинского университета встретился министр здравоохранения

Торжественные церемонии вручения дипломов, слова напутствия и благодарности и, конечно, волнение выпускников, родителей и наставников - отличительная черта жарких дней конца июня. Казалось бы,еще вчера - студенты, а сегодня - новоиспеченные доктора. С выпускниками Белорусского государственного медицинского университета встретился министр здравоохранения. Общение в неформальной обстановке. Владимир Караник поблагодарил тех ребят, кто проявил неравнодушие и внес свой профессиональный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.


В этом году медуниверситет выпустил свыше тысячи новоиспеченных врачей

В свою очередь выпускники задавали руководителю ведомства интересующие вопросы: о развитии отраслей медицины, поддержке молодых специалистов и предоставлении жилья. В этом году медуниверситет выпустил свыше тысячи новоиспеченных врачей.


В медицинской сфере - более 8 тысяч молодых специалистов

Свыше тысячи студентов Белорусского государственного медицинского университета работали в учреждениях здравоохранения, где находились пациенты с коронавирусной инфекцией. Отметим, всего в медицинской сфере сегодня работают более 8 тысяч молодых специалистов.

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