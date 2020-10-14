С "заботой" о людях: блокировка дорог в Минске в утренние часы пик

А это результат работы тех категорий граждан, чья деятельность направлена напротив не на созидание, а полную дестабилизацию. Вандализм, перекрытие дорог в часы пик и стычки с милицией. И это неполный список того, что "змагары" называют политической позицией.

Даже сегодня, в такой святой для каждого праздник - День матери, протестующие первым делом выполняют указания телеграм-каналов. Утром юные и, видимо, ничем не обремененные граждане начинают перекрывать дороги. Им-то никуда не надо, а на остальных плевать. Впрочем, терпение у белорусов не резиновое. И порой это выливается в настоящие разборки прямо на дороге. Ночной беспредел, разрисованные стены, огненные представления прямо на дорогах - события последних дней окончательно развеяли миф о мирном характере протестов.

Микрорайон Серебрянка. Как говорится, вечерело. С десяток молодых людей крадется к дороге и выбегает на проезжую часть. Автомобили и общественный транспорт не могут проехать, лишь пару машин успевают повернуть направо. Водителю и пассажиру зеленой легковушки не понравилось, что им мешают и тем более создают аварийную ситуацию на мокром покрытии. Двое мужчин вышли из машины и попытались объяснить, к чему могут привести такие похождения по дорогам. В ответ посыпались удары. В результате потасовки перекрывавшие проезжую часть ретировались.







Не секрет, что в протестных движениях принимают участие люди с криминальным прошлым, а тут еще и с женским лицом. Хотя биография многое объясняет. Среди тех, кто вышел на дорогу, Ольга Класковская. В августе 2011 уехала в Швецию, там вышла замуж за гражданина страны и родила сына. Вид на жительство ей так и не дали. В 2013 году власти этой страны приняли решение о ее депортации без права обжалования. Из-за того, что Класковская не могла обеспечить сыну нормальные условия проживания и у нее нет вида на жительство, представители соцслужб Швеции забрали у белоруски ребенка. А уже в марте ее задерживают и обвиняют в покушении на убийство мужа. Экс-супруг утверждал, что женщина набросилась на него с ножом, пока он спал. Обвиняемую неоднократно отправляли на психиатрическую экспертизу. В итоге европейский суд признал ее виновной. Она была осуждена на 7 лет лишения свободы. Суд также обязал Класковскую выплатить компенсацию в 100 тысяч крон. Освободившись досрочно, уже в 2017 году женщина вернулась в Беларусь.







Пьянка и плохие мысли в голову полезли. Так свои действия объясняют парни, которых минувшей ночью милиция задержала в Жодино. Молодые люди отжигали в буквальном смысле на улице Рокоссовского у продуктового магазина на окраине города. Покрышки с ветошью облили бензином и подожгли. Очевидцы, увидев огонь, сообщили о ЧП. Приехавшие спасатели потушили горящие покрышки.







Задержанные водворены в изолятор временного содержания. В отношении них возбуждено уголовное дело за хулиганство.

Утром блокировать дороги зовут все те же телеграм-каналы, нужны новые лица. Логично. Ночные хулиганы задержаны и будут отвечать за свои поступки. Те, кто еще надеется остаться безнаказанным, выходят на дороги, создав тем самым немало проблем обычным белорусам, которые в это время торопились отвезти в сад или школу детей, опаздывали на работу, а медики на вызов.

Вот они, новые лица протестного движения и его постоянные участники: переводчик, директор компании "Продснаб", инженер-программист, слесарь с МТЗ, студент. Разный социальный статус, но один взгляд на жизнь и одна цепь солидарности. Хотя уже сейчас не все так считают.

А этот протест и вовсе впору назвать "синим движением". Участники, судя по всему, для храбрости перед атакой на правоохранителей изрядно "заправляются".

А эта дама наладить диалог хотела. Метод, правда, странный и вряд ли был согласован с обеими сторонами, но логика ведь женская.