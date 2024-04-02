С заботой о самых маленьких жителях Минской области. Как в Логойске, Червенском районе и Слуцке идет строительство детских садов

Современное окружение для физического развития и обучения через игру. С заботой о маленьких жителях в столичном регионе возводят новые социальные объекты.

Так, в Логойске идет активное строительство детского сада - а это 200 мест для комфортного воспитания и образования дошкольников. Также детский садик строят в Червенском районе. А в Слуцке под одной крышей будут развиваться дошкольники и обучаться начальные классы.

Кстати, всего в инвестиционную программу Минской области на этот год включено 13 объектов образования.

Подробности у Александры Гойтан.

Дошкольная инфраструктура

Через мелодичный язык, пение и игру воспитанники нового сада № 5, что в деревне Копище, адаптируются к непривычному пространству. Новый детский сад пока работает не на полную мощь - начинают рабочий процесс постепенно - с заботой, чтобы знакомство переросло в настоящую дружбу.





Той же ценной миссии - воспитанию и образованию подрастающего поколения - будут служить в доме в Логойске. Пока учреждение без номера - с паспортом строительного объекта.

По объекту выполнено порядка 37 % работ. Что включает в себя вертикальную планировку территории застройки. Завершение работ кладочных, завершение работ по остеклению блоков. Выполнена в полном объеме прокладка инженерных коммуникаций за границами здания. Чтобы сделать холмистый ландшафт Логойска пригодным для строительства, а местами перепад высот достигал 6 метров, команда проектировщиков, инженеров и строителей выполнила масштабную подготовительную работу. Применяли вертикальную планировку и технологию забивных свай. Евгений Гайдук, директор ГП "УКС Логойского района"

Дошкольного новоселья особенно ждут жители микрорайона Юго-Запад. Это часть Логойска застраивалась одной из последних, поэтому социально значимый объект будет сразу востребованным. Цветовое решение и дизайн здания дополнит общую стилистику нового микрорайона.





Пока на объекте завершается возведение стен из блоков и кирпича - идет монтаж инженерных сетей и особые работы на кровле. Для дошкольного раздолья - три этажа и 200 мест, а еще бассейн, зал для занятий спортом и музыкой, предусмотрено также 2 группы для инклюзивного обучения.

В текущем году в инвестпрограмму Минской области включено 13 объектов образования на сумму порядка 55 млн рублей. Из них планируется к вводу в 2024 году детский сад-ясли на 200 мест в микрорайоне Юго-Запад города Логойска, детский сад на 230 мест в г. п. Смиловичи. По остальным объектам, которые будут введены в эксплуатацию в 2025-2026 годах, ведется разработка проектно-сметной документации, а где она завершена - приступили к строительным работам. Юрий Ларичев, заместитель начальника главного управления по образованию Миноблисполкома

На месте старой и непригодной постройки в Смиловичах стремительно растет просторный детский сад. В здании предусмотрены уютные комнаты для 12 групп, компьютерный класс, бассейн, зал для гимнастики и музыки.





Ведутся работы по кирпичной кладке первого этажа, ведутся работы также по подвалу. Инженерные сети - ведутся подводы к дому - это теплотрасса, водоснабжение и водоотведение. Низина здесь находится, поэтому порядка 13 тыс. метров кубических песка приходится подсыпать и делать вертикальную планировку и поверхностный отвод воды. Руслан Чернявский, заместитель председателя Червенского райисполкома