С заботой о здоровье и комфорте сельских жителей - два модульных ФАПа открыли в Солигорском районе

В Беларуси по поручению Президента активно ведутся работы по приведению в порядок ФАПов. Сразу два модульных - открыли в Солигорском районе. Если ранее это были деревянные дома без коммуникаций, то теперь здесь все необходимое для первой помощи и проведения профосмотров. Также можно пройти вакцинацию и диспансеризацию, заказать или приобрести лекарства в мини-аптеке.