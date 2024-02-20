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С заботой о здоровье и комфорте сельских жителей - два модульных ФАПа открыли в Солигорском районе

В Беларуси по поручению Президента активно ведутся работы по приведению в порядок ФАПов. Сразу два модульных - открыли в Солигорском районе. Если ранее это были деревянные дома без коммуникаций, то теперь здесь все необходимое для первой помощи и проведения профосмотров. Также можно пройти вакцинацию и диспансеризацию, заказать или приобрести лекарства в мини-аптеке.

Напомним, первый подобный ФАП в Солигорском районе открыли несколько недель назад. Впрочем, комфортные условия организовали во всех фельдшерско-акушерских пунктах - отремонтировали свыше 20 объектов.

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