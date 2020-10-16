С. Зась: Участие белорусских миротворцев в операциях под эгидой ООН - одно из приоритетных направлений

Участие белорусских миротворцев в операциях под эгидой ООН - одно из приоритетных направлений. Об этом сегодня заявил Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась во время завершающего этапа учений "Нерушимое братство". Руководство маневров высоко оценило действия миротворческого контингента в целом: как военных, так и подразделений МВД и МЧС. Всего в учениях приняли участие более 900 человек, свыше 120 единиц техники, в том числе беспилотники и авиация. Отмечается, что с учетом современных вызовов, опыта разных стран в миротворческих операциях подобные маневры сейчас в приоритете.

