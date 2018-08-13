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С завтрашнего дня опять дневная жара и кратковременные грозовые дожди
Синоптическая ситуация вновь изменится с завтрашнего дня. На Беларусь направится очень теплый воздух с юго-запада Европы, не обойдется без осадков. Завтра в северо-западных районах дожди с грозами. В среду осадки прогнозируются почти по всему региону. Но температура будет высокая - как в ночные часы около плюс 20, так и днем плюс 22 - 29, местами до 30. С четверга жара пойдет на спад.
А вот выходные синоптики прогнозируют теплыми. Горячий воздух будет поступать с юго-запада Европы. Температура днем до 28 с плюсом. Возможны грозовые дожди.
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