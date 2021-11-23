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"Сад надежды" - 100 яблонь высадили в Заводском районе Минска

Яблоневый сад, несмотря на погодные условия, появился сегодня в Заводском районе столицы. Сотню деревьев высадили на улице Корзюки, недалеко от зоны отдыха "Жара". В закладке сада поучаствовали студенты колледжей и университетов, активисты БРСМ и руководство района - всего несколько десятков человек.

К акции "Сады надежды" присоединятся десятки городов по всей стране. Продолжится в каждом районе столицы и высадка аллей единства. На сегодня их в Минске 11.

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