"Сад надежды" - 100 яблонь высадили в Заводском районе Минска

Яблоневый сад, несмотря на погодные условия, появился сегодня в Заводском районе столицы. Сотню деревьев высадили на улице Корзюки, недалеко от зоны отдыха "Жара". В закладке сада поучаствовали студенты колледжей и университетов, активисты БРСМ и руководство района - всего несколько десятков человек.



К акции "Сады надежды" присоединятся десятки городов по всей стране. Продолжится в каждом районе столицы и высадка аллей единства. На сегодня их в Минске 11.