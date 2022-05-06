"Сад памяти" появился в деревне Станьково

"Сад памяти" украсил центр Станькова. У главного мемориала - братской могилы, где похоронены 48 солдат-красноармейцев и партизан Великой Отечественной войны - посажено 30 туй. В мероприятии участвовали представители Минского областного объединения профсоюзов, представительства Россотрудничества в Беларуси, а также местные власти и молодежь.



Эдуард Крусткалн, руководитель представительства Россотрудничества в Беларуси:

Мы не можем поставить памятник каждому погибшему, а это 27 млн человек, мы не можем вспомнить поименно каждого, но мы можем посадить дерево, дерево имеет корни. И молодые люди задаются вопросом: где наши корни - родители, деды, которые победили в такой титанической борьбе против фашизма?



Виктор Малиновский, председатель Минского областного объединения профсоюзов:

Радует то, что мы 77 лет живем в мире в прекрасной стране. Святой праздник переплетен с судьбами людей. Самое главное - победили, отстояли. Мы понимаем: надо сохранить и защитить. Кто, если не мы, должен заниматься этим с нашими детками.



Станьково - знаковое место Беларуси в истории Великой Отечественной войны. Здесь родился, боролся с фашистами, здесь же похоронен юный партизан, Герой Советского Союза Марат Казей.