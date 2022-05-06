Акция "Сад памяти" - дань уважения героям ВОВ и патриотический воспитательный проект
У главного мемориала, братской могилы, где похоронены 48 солдат-красноармейцев и партизан Великой Отечественной войны, высажено 30 туй. Участвовали Минское областное объединение профсоюзов, представительство Россотрудничества в Беларуси, а также местные власти и молодежь. Акция "Сад памяти" - дань уважения героям Великой Отечественной войны и патриотический воспитательный проект с участием разных поколений.
Радует то, что мы 77 лет живем в мире в прекрасной стране и с грустью вспоминаем наших прадедов и отцов. Святой праздник переплетен с судьбами людей - самое главное - победили, самое главное - отстояли. Мы понимаем, что эту Победы надо сохранить и защитить. Кто, если не мы, мы должны заниматься этим с нашими детками.
Станьково - знаковое место Беларуси в истории Великой Отечественной. Здесь родился, боролся с фашистами, тут же и похоронен юный партизан, Герой Советского Союза Марат Казей. На знаковом месте и в знаковый день не только высажен "Сад памяти", но и состоялась торжественная церемония принятия в пионеры учеников гимназии города Дзержинска.