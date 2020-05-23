Садовый инструмент, который облегчает нелегкий труд на даче

Человечество изобрело простейшие орудия труда примерно два с половиной миллиона лет назад. Как видите, с тех пор многое изменилось. Каменные рубила и молотки сменились почти космическим рабочим инструментом. Что же облегчает дачнику нелегкий труд в саду и огороде?



Каждому дачнику просто необходимо иметь в своем ассортименте лопату и как минимум один секатор.Это базовый набор, которого будет достаточно, чтобы что-то выкопать-пересадить или произвести обрезку.









Виды секаторов, сучко- и кусторезы

Секатор или садовые ножницы изобрели в 1815 году во Франции и впервые обрезали виноградную лозу.Сегодня секатор, пожалуй, есть у каждого садовода. При его покупке иногда нужно выбирать из сотни вариантов. Поэтому важно ориентироваться в видах. Самый распространенный - плоскостной секатор.

Когда берем веточку, она ложится на упорное лезвие, и уже верхнее лезвие разрезает ее. То есть нижняя площадка не острая, никаким образом не воздействует на ветку, режет только верхнее лезвие. Есть нюанс: нижняя площадка может приминать кусок веточки.

Поэтому, когда производите обрезку, обрезайте с той стороны, которая будет направлена от дерева. Чтобы отрезаемый кусок находился со стороны упорной площадки. Тогда не будет повреждаться само дерево, повредится только отрезаемая часть веточки.

Такие секаторы чаще всего используют для старых веток, которые тяжело разрезать обычным секатором, этим они намного проще поддаются обрезке.

У секаторов-ножниц такой же принцип действия, как у обычных бытовых, и подходят они только для обрезки мелких веток.

Садовые ножницы

- для формовки кустов. Но самый большой секатор - это сучкорез. Его длинные ручки позволяют дотянуться до дальних веток.

Новые садовые инструменты делают жизнь садовода приятной.Сейчас у дачников очень популярны электрические кусторезы. Пробуем аккумуляторную технику. Есть маленькие, есть покрупнее.Маленьким хорошо обрезать небольшие растения в горшках.

Но если у вас на участке не легенькая стрижка, а почти жатва, то кусторез явно нужен покрупнее. Кстати, сфера деятельности для такого агрегата обрезкой декоративных злаков не ограничивается. Кусторез предназначен для обустройства ландшафтных местностей, быстрого и чистого подстригания изгородей.

Полулунный нож для обрезки дерна

Обычные вилы знают многие, лопату знают практически все, а данный инструмент знают немногие, но он очень полезен. Называется полулунный нож для обрезки дерна. Как его можно использовать? Для окантовки приствольных кругов у плодовых, окантовку цветников. Работает очень просто: это маленькая лопатка, но полностью плоская, незакругленная, делает ровный срез. Проходимпо кругу, лишний дерн откапывается, и остается ровная кромка, которая не мешает нашим растениям.

Каждому дачнику нужен обязательно опрыскиватель. Их тоже бывает много разных разновидностей. Маленькие, чуть крупнее, еще крупнее. По принципу своей работы: механические, электрические, бензиновые.

Какой опрыскиватель выбрать?

Зависит не столько от платежеспособности дачника, сколько от объемов посадок, которые нужно обработать. Тепличка и пару кустов - хватит и маленького. А плантация и большой плодовый сад - смело беритесь за большой бензиновый.

Не забывайте про средства защиты. Всегда работайте в перчатках, защитных очках и маске. Особенно если работаете с опрыскивателем и обрабатываете от вредителей и болезней.

Король дачи - мотокультиватор