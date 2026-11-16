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Саид Хатибзаде: Безопасность не может строиться за счет подавления безопасности других

Автор:
война в иране, ближневосточный конфликт, последствия войны на ближнем востоке

В своем выступлении на IV Международной конференции по евразийской безопасности замминистра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде связал в единую цепь нестабильные регионы - от Украины до сектора Газа.

Возможно ли каким-то образом остановить эти конфликты и какие механизмы стоит всем предпринять для того, чтобы успокоить мировых гегемонов, поделился Саид Хатибзаде в "Актуальном интервью".

"То, что мы сейчас наблюдаем на евразийском пространстве, это война всех против всех. Регион охвачен перманентными конфликтами, и это несет колоссальную угрозу. Все текущие кризисы, начиная от трений Саудовской Аравии с соседями, дестабилизации в Сирии и Иране, эскалации в Персидском заливе и агрессивных действий США и Израиля на Ближнем Востоке и заканчивая потрясениями на Кавказе и в Украине, имеют общую первопричину. Это непомерные амбиции и военное вмешательство вне региональных сверхдержав", - убежден собеседник.

замминистра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде
Саид Хатибзаде

Ситуация доказывает необходимость кардинальных мер. Замминистра иностранных дел Ирана считает, что они обязаны полностью изменить международную парадигму. Запад превратил использование грубой силы и игру с нулевой суммой в привычный инструмент, напрочь растоптав международное право. "Агрессорам пора осознать, что эпоха гегемонии осталась в прошлом. Безопасность не может строиться за счет подавления безопасности других. Миру нужен инклюзивный механизм коллективной стабильности, основанный на справедливости и взаимном уважении", - подчеркнул гость интервью.

По его мнению, вашингтонский проект и действия его прокси-сил приносят на континенты только огонь и разрушение, и эту порочную логику доминирования пора менять на равноправное сотрудничество и кооперацию. Поспособствовать эффективному урегулированию острых международных вопросов может Глобальный Юг и новые интеграционные платформы - ШОС и БРИКС.

"Сегодня это жизненно необходимо. Мы обязаны заменить старые и изжившие себя подходы принципиально новыми решениями. В то время как либеральный Запад стремительно погружается в хаос, Глобальный Юг может и должен стать новым сильным голосом - голосом справедливости, равенства и взаимного уважения, которого так долго ждали народы", - поделился мыслью замминистра иностранных дел Ирана.

Он обратил внимание, что при этом важно понимать, деятельность таких структур и платформ, как ШОС, БРИКС или ЕАЭС, которые не направлены против кого-то конкретно или отдельных стран. Напротив, эти объединения стали прямым ответом на реальные, давно назревшие потребности государств в безопасности и суверенном развитии в сегодняшних сложных реалиях.

Главное фото: РИА Новости

Разделы:

ОбществоВ миреМнение

Теги:

безопасностьАктуальное интервью

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