Саид Хатибзаде: Безопасность не может строиться за счет подавления безопасности других

В своем выступлении на IV Международной конференции по евразийской безопасности замминистра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде связал в единую цепь нестабильные регионы - от Украины до сектора Газа.

Возможно ли каким-то образом остановить эти конфликты и какие механизмы стоит всем предпринять для того, чтобы успокоить мировых гегемонов, поделился Саид Хатибзаде в "Актуальном интервью".

"То, что мы сейчас наблюдаем на евразийском пространстве, это война всех против всех. Регион охвачен перманентными конфликтами, и это несет колоссальную угрозу. Все текущие кризисы, начиная от трений Саудовской Аравии с соседями, дестабилизации в Сирии и Иране, эскалации в Персидском заливе и агрессивных действий США и Израиля на Ближнем Востоке и заканчивая потрясениями на Кавказе и в Украине, имеют общую первопричину. Это непомерные амбиции и военное вмешательство вне региональных сверхдержав", - убежден собеседник.

Саид Хатибзаде

Ситуация доказывает необходимость кардинальных мер. Замминистра иностранных дел Ирана считает, что они обязаны полностью изменить международную парадигму. Запад превратил использование грубой силы и игру с нулевой суммой в привычный инструмент, напрочь растоптав международное право. "Агрессорам пора осознать, что эпоха гегемонии осталась в прошлом. Безопасность не может строиться за счет подавления безопасности других. Миру нужен инклюзивный механизм коллективной стабильности, основанный на справедливости и взаимном уважении", - подчеркнул гость интервью.

По его мнению, вашингтонский проект и действия его прокси-сил приносят на континенты только огонь и разрушение, и эту порочную логику доминирования пора менять на равноправное сотрудничество и кооперацию. Поспособствовать эффективному урегулированию острых международных вопросов может Глобальный Юг и новые интеграционные платформы - ШОС и БРИКС.

"Сегодня это жизненно необходимо. Мы обязаны заменить старые и изжившие себя подходы принципиально новыми решениями. В то время как либеральный Запад стремительно погружается в хаос, Глобальный Юг может и должен стать новым сильным голосом - голосом справедливости, равенства и взаимного уважения, которого так долго ждали народы", - поделился мыслью замминистра иностранных дел Ирана.

Он обратил внимание, что при этом важно понимать, деятельность таких структур и платформ, как ШОС, БРИКС или ЕАЭС, которые не направлены против кого-то конкретно или отдельных стран. Напротив, эти объединения стали прямым ответом на реальные, давно назревшие потребности государств в безопасности и суверенном развитии в сегодняшних сложных реалиях.

Главное фото: РИА Новости