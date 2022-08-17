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Сахар в Беларуси: как сохранить баланс между "побольше заработать" и полными полками в магазинах?

Внешние продажи сахара будут идти строго по лицензиям еще полгода. Это решение правительства Беларуси для защиты собственного рынка и обеспечения своих покупателей товаром по доступным ценам и в желаемых объемах. Такая мера уже действовала ранее, и сейчас она сохранена до февраля 2023 года. Соблазн поставить на экспорт побольше сахара связан с диспаритетом цен, у зарубежных покупателей они куда выше. Но здесь, как отмечают в Белгоспищепроме, важно сохранить баланс между желанием предприятий заработать побольше и полными полками в своих магазинах (видео).

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