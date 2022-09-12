Сахарные заводы страны приступили к переработке свежей свеклы - сколько сахара получим?

В условиях санкций Беларусь выстраивает эффективную работу по обеспечению собственной продовольственной безопасности. Сахарные заводы страны приступили к переработке свежей свеклы. Урожай сладкого корнеплода прогнозируется на уровне пяти миллионов тонн, что на 20 % выше, чем в прошлом году. Предприятия будут загружены работой до Нового года. Все для того, чтобы обеспечить внутренний рынок и заработать на внешних поставках. Сколько сахара получим? Знает наш корреспондент Антон Малюта.

Сахарные заводы приступили к переработке свеклы. Расскажем об объемах и планах на сезон.

Городейский сахарный завод приступил к заготовке свеклы 7 сентября, а уже на следующий день запустил производство. На сегодня суточная мощность переработки сырья - 9 тысяч тонн.

Урожайность и сахаристость свеклы

В этом году на корнеплоды повлияла длительная засуха. С одной стороны, немного уменьшила урожайность, но с другой - заметно повысила сахаристость. Она может вообще оказаться рекордной - выше 17 %. Такая ситуация у всех поставщиков завода. К слову, сырьевая зона Городеи включает в себя целых 4 области, в этом году впервые Витебскую. А значит, свеклы более чем в достатке.





На данный момент переработка идет с колес, т.е. все, что поступает, все перерабатывается, так как хранению пока она не подлежит. Уже начиная с 10 октября, будем заготавливать порядка 20 тыс. тонн в сутки и перерабатывать до 10 тыс, т. е. будем класть на закладку. Игорь Абрамович, замдиректора Городейского сахарного комбината

Производство сахара - под контролем

Производство сахара - сезонное. От того, как сработают все подразделения завода в осенний период, зависит, будем ли с сахаром весь год. Поэтому все этапы производства здесь под строгим контролем.

В данном процессе все операторы отслеживают свои параметры, которые необходимо соблюдать на каждой станции. Например, очистка сока, давление на фильтрах, качество сока, температурный режим и расход сока. Игорь Скачко, главный инженер Городейского сахарного комбината

Сахара хватит всем!

Склады Городейского завода уже начинают заполняться продукцией. В сутки здесь могут получать до полутора тысяч тонн сахара. Этих объемов достаточно, чтобы обеспечить свою торговлю, а еще и заработать на экспорте. Кстати, большой плюс дает не только сам сахар, но и продукция из него.





Есть мелкая фасовка - это стики по 5 г. Также мы делаем и леденцы на палочке, которые являются эксклюзивом нашего завода. Различная сахарная продукция, сладкая продукция - это соки, это различные конфитюры, различные джемы, подварки и т.д., то есть все, что сладкое можно произвести, мы это стараемся делать. Игорь Скачко, главный инженер Городейского сахарного комбината

Обеспечить внутренний рынок и заработать на экспорте

Что касается экспорта, здесь главный партнер Россия, но в планах также открытие рынков дальнего зарубежья. В целом по стране по итогам сезона за рубеж намерены поставить около трети от всего объема произведенного сахара. Но только после того как обеспечат внутренний рынок.

Планируем в этом году на 20 тыс. тонн больше сахара заложить на хранение с целью обеспечения внутреннего рынка. Если у нас в этом году 380 тыс. тонн было потреблено сахара, притом что был ряд пиковых моментов, вызванных ажиотажным спросом и в летний период времени, и в весенний период времени, то с учетом этого мы планируем заложить не менее 400 тыс. тонн на хранение с целью обеспечения внутреннего рынка сахаром в бесперебойном количестве и в достаточном объеме. Олег Жидков, председатель концерна "Белгоспищепром"

Беларусь будет с сахаром

До Нового года будет переработан весь объем сырья. План на каждые сутки - 39 с половиной тысяч тонн. Учитывая такие глобальные планы, ни о каком дефиците переживать точно не стоит. Концерн обещает мониторить ситуацию в торговых сетях. Уже сейчас можно однозначно сказать - сахара хватит на всех белорусов.