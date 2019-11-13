Салат из фасоли на завтрак

Предлагаем на завтрак салат, в состав которого будет входить фасоль и множество других компонентов.



Польза фасоли неоспорима. Диетологи относят ее к одному из 10 самых полезных продуктов для здоровья человека. Важно, что при консервировании, термообработке, замораживании в фасоли сохраняются почти все ее лечебные качества.



Нам понадобится:



фасоль консервированная,

2 помидора,

огурец,

сладкий перец,

лук,

оливки,

сыр фета или брынза,

зелень,

бальзамический уксус,

оливковое масло.

Лукнужно нарезать на полукольца очень тонко. Затем выкладываем его в мисочку и заливаем двумя столовыми ложками бальзамического уксуса - пускай маринуется. Кубиками нарежем помидоры и огурцы.Перец постараемся нарезать брусочами такого же размера, как огурцы и помидоры.Следующие на очереди оливки - их разрезаем пополам. Сыр можно пропустить через решеточку для нарезки овощей.

Высыпаем к луку помидоры, огурцы, перец, оливки и сыр. Сверху насыпаем консервированную фасоль.Если нужна соль - можно добавить и ее. Хотя оливки и фасоль уже соленые.Посыпаем все зеленью, поливаем буквально ложечкой оливкового масла и перемешиваем хорошенько.