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Салат из фасоли на завтрак
Предлагаем на завтрак салат, в состав которого будет входить фасоль и множество других компонентов.
Польза фасоли неоспорима. Диетологи относят ее к одному из 10 самых полезных продуктов для здоровья человека. Важно, что при консервировании, термообработке, замораживании в фасоли сохраняются почти все ее лечебные качества.
Нам понадобится:
- фасоль консервированная,
- 2 помидора,
- огурец,
- сладкий перец,
- лук,
- оливки,
- сыр фета или брынза,
- зелень,
- бальзамический уксус,
- оливковое масло.
Лукнужно нарезать на полукольца очень тонко. Затем выкладываем его в мисочку и заливаем двумя столовыми ложками бальзамического уксуса - пускай маринуется. Кубиками нарежем помидоры и огурцы.Перец постараемся нарезать брусочами такого же размера, как огурцы и помидоры.Следующие на очереди оливки - их разрезаем пополам. Сыр можно пропустить через решеточку для нарезки овощей.
Высыпаем к луку помидоры, огурцы, перец, оливки и сыр. Сверху насыпаем консервированную фасоль.Если нужна соль - можно добавить и ее. Хотя оливки и фасоль уже соленые.Посыпаем все зеленью, поливаем буквально ложечкой оливкового масла и перемешиваем хорошенько.
Очень полезный, простой и вкусный салат готов!Пусть ваш хороший день начнется с хорошего завтрака! Доброе утро:)
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