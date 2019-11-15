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Салат из помело на завтрак
Сегодня у нас на завтрак очень вкусный и необычный салат. А главным героем его станет помело.
Нам понадобится:
- помело
- 150 г копченого лосося
- 1 ст. л. арахисового масла
- листья салата (руккола)
- лимон
- кунжут
Берем половинуплода помело. Ее нужно разделить на дольки,очистить от прожилок и кожицы.Сами дольки нарезатьна треугольнички.
Помело - отличное средство для профилактики авитаминоза. А также этот цитрусовый эффективен при усталости, слабости, сахарном диабете, лихорадке, бессоннице, боли в горле, при проблемах с желудком и поджелудочной. Еще и окажет тонизирующее действие на организм.
Следующимнарежемкопченый лосось. Желательно, чтобы по размеру кусочки были примерно такие же, как помело.
Далее на порционную тарелку нужно нарвать листьев салата или любой другой зелени, которую вы любите. Например, рукколу.Сверху вперемешку выкладываем помело и копченый лосось.
Теперь заправка. Выдавливаем сок из половины лимона и смешиваем его со столовой ложкой арахисового масла. Заправляем салат.Сверху посыпаем подсушенным на сковороде кунжутом.
Наш витаминный салат готов.Пусть ваш хороший день начнется с хорошего завтрака. Доброе утро!
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