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Салат из пекинской капусты и куриной грудки
Возьмем:
- половину небольшого кочана пекинской капусты,
- 200 граммов куриного филе,
- 1 яйцо,
- 1 помидор,
- половину лимона,
- оливковое масло,
- кунжут,
- прованские травы,
- сушеный чеснок.
Куриное филе режем на довольно крупные кусочки и обжариваем на растительном масле на сильном огне. Важно его не передержать. В конце приготовления добавляем соль, сушеный чеснок и прованские травы. Перемешиваем. Снимаем со сковороды.
Слово "филе" произошло от французского слова filet, что означает самую дорогую и вкусную мясную часть тушки рыбы, птицы, дичи и домашних животных, употребляемую для приготовления пищи.
Вареное яйцо режем довольно крупными дольками. Помидор также разрезаем с минимальными потерями сока - на крупные куски.Листья пекинской капусты рвем руками на кусочки и укладываем на дно тарелки.
Пекинская капуста считается диетическим продуктом и популярна при составлении здоровых меню, для очищения организма и пополнения его полезными компонентами.
Сверху выкладываем курицу, яйцо и помидор. Сбрызгиваем соком лимона и оливковым маслом. По вкусу можно посолить и поперчить. При подаче посыпаем кунжутом.
Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!
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