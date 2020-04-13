Салат из свежей тыквы с клюквенно-апельсиновой заправкой и имбирем

Необычныйсалатиз свежей тыквы с клюквенно-апельсиновой заправкой и имбирем.



Возьмем:



500 граммов тыквы,

50 граммов свежей или замороженной клюквы,

180 мл апельсинового сока,

1 столовую ложку тертого имбиря,

3 столовые ложки оливкового масла,

1 столовую ложку меда,

сольи черный перец.

В маленький сотейник выкладываем клюкву, добавляем натуральный апельсиновый сок и имбирь.

Ежедневное добавление имбиря в рацион ускоряет обмен веществ и положительно влияет на работу пищеварительной системы. Свежий имбирь и имбирный чай часто используют во время диет, и его эффективность была многократно доказана.

Ставим сотейник на умеренный огонь и увариваем под крышкой, периодически помешивая, около 10 минут. Ягоды должны начать лопаться. Снимаем сотейник с огня. Добавляем оливковое масло, мед, соль, перец и перемешиваем. Даем заправке немного остыть. Натираем тыкву на крупной терке.

Тыква богата витамином А. По данным ученых, витамин A повышает активность местных факторов иммунитета к различным внешним инфекционным агентам (бактерии, грибы, вирусы) и препятствует манифестации инфекционно-воспалительных заболеваний.

Натертую тыкву заливаем пряной заправкой и хорошенько перемешиваем.Выкладываем на порционную тарелку и подаем.