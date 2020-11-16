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Салат из тыквы с фетой
Возьмем:
200 гр. тыквы,
200 гр. сыра фета,
салат радичио,
горсть кедровых орехов,
половинку красной луковицы,
сок одного лайма
оливковое масло.
Тыкву нарезаем кусочками и запекаем в духовке 30 минут.
Тыква очищает организм от токсинов и шлаков, нормализует водно-солевой баланс, стабилизирует метаболизм, снижает артериальное давление, повышает гемоглобин, улучшает структуры тканей, повышает их эластичность. Стоит отдельно отметить, что употребление мякоти тыквы в пищу не повышает риск лишнего набора килограммов. Это плод, подаренный солнцем, вполне подходит для полезного диетического питания. Сытная и вкусная мякоть насыщает, но не способствует отложению жировой ткани в организме.
Красный лук нарезаем тонкими полукольцами и замачиваем в соке лайма. На блюдо выкладываем кусочки тыквы. К ней добавляем нарезанный сыр фета. Радичио рвем прямо в блюдо. Посыпаем обжаренными кедровыми орешками. Сверху салат украшаем красным луком, заправляем розовым соком лайма и оливковым маслом. Яркий, красивый, и, главное, полезный салат готов.
Путь ваш хороший день начинается схорошего завтрака.
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