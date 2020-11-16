Салат из тыквы с фетой

Тыква очищает организм от токсинов и шлаков, нормализует водно-солевой баланс, стабилизирует метаболизм, снижает артериальное давление, повышает гемоглобин, улучшает структуры тканей, повышает их эластичность. Стоит отдельно отметить, что употребление мякоти тыквы в пищу не повышает риск лишнего набора килограммов. Это плод, подаренный солнцем, вполне подходит для полезного диетического питания. Сытная и вкусная мякоть насыщает, но не способствует отложению жировой ткани в организме.