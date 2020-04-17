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Салат из запеченной тыквы с рукколой, помидорами и песто
Возьмем:
- 500 граммов тыквы;
- 3-4 столовые ложки оливкового масла;
- 150 г помидоров черри;
- 1 красную луковицу;
- 2 пучка рукколы;
- 40 граммов феты.
Для песто:
- 50 граммов оливкового масла;
- 1 столовую ложку кедровых орехов;
- 1 зубчик чеснока;
- полпучка базилика;
- 1 столовую ложку тертого пармезана;
- 1 чайную ложку лимонного сока.
Нарезаем тыкву мелкими кубиками. Распределяем их по противню и поливаем 1-2 столовыми ложками масла. Запекаем при температуре 180°C 20-30 минут до мягкости.
Исследования показали, что омега-6 жирные кислоты, содержащиеся в тыкве, способствуют повышению настроения, улучшают общую умственную производительность, а также являются эффективным средством профилактики и лечения бессонницы и депрессии.
Для соуса песто пробиваем блендером 1 ложку орехов, чеснок, базилик, пармезан и лимонный сок. Продолжая взбивать, понемногу подливаем 2 ложки масла.
Само название соус получил от метода приготовления: ингредиенты растирали мраморным пестиком. Слова "пестик" и "песто" происходят от итальянского глагола "пестар", что означает "раздавливание".
Черри разрезаем пополам, лук измельчаем. Смешиваем с оставшимися орехами, рукколой и запеченной тыквой. Добавляем песто, раскрошенную фету и (при желании) соль. Перемешиваем салат. Подаем порционно.
Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!
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