Салат из запеченной тыквы с рукколой, помидорами и песто

Возьмем:





500 граммов тыквы;

3-4 столовые ложки оливкового масла;

150 г помидоров черри;

1 красную луковицу;

2 пучка рукколы;

40 граммов феты.

Для песто:

50 граммов оливкового масла;

1 столовую ложку кедровых орехов;

1 зубчик чеснока;

полпучка базилика;

1 столовую ложку тертого пармезана;

1 чайную ложку лимонного сока.

Нарезаем тыкву мелкими кубиками. Распределяем их по противню и поливаем 1-2 столовыми ложками масла. Запекаем при температуре 180°C 20-30 минут до мягкости.

Исследования показали, что омега-6 жирные кислоты, содержащиеся в тыкве, способствуют повышению настроения, улучшают общую умственную производительность, а также являются эффективным средством профилактики и лечения бессонницы и депрессии.

Для соуса песто пробиваем блендером 1 ложку орехов, чеснок, базилик, пармезан и лимонный сок. Продолжая взбивать, понемногу подливаем 2 ложки масла.

Само название соус получил от метода приготовления: ингредиенты растирали мраморным пестиком. Слова "пестик" и "песто" происходят от итальянского глагола "пестар", что означает "раздавливание".

Черри разрезаем пополам, лук измельчаем. Смешиваем с оставшимися орехами, рукколой и запеченной тыквой. Добавляем песто, раскрошенную фету и (при желании) соль. Перемешиваем салат. Подаем порционно.