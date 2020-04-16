Салат из запеченной тыквы с зеленью и сырно-чесночными шариками

Возьмем:



200 граммов тыквы,

4 столовых ложки оливкового масла,

150 граммов феты или брынзы,

несколько веточек укропа,

2-3 зубчика чеснока,

2 чайные ложки французской горчицы,

½ столовой ложки меда,

1 пучок салатных листьев.

Нарезаем тыкву небольшими кубиками. Выкладываем в форму, добавляем 1 ложку масла, соль, перец и перемешиваем. Накрываем фольгой и ставим в разогретую до 180°C духовку на 15-20 минут.

Тыква содержит множество каротиноидов, которые угнетают свободные радикалы. Данное свойство может защитить организм от некоторых видов злокачественных опухолей.

Теперь нам нужно размять вилкой фету или брынзу. Добавляем к сыру измельченный укроп и мелко натертый чеснок.Перемешиваем. Выкладываем сырную массу в кулинарный мешок или чистый пакет и убираем в холодильник минут на 20.

Готовим заправку. Смешиваем масло с горчицей и медом. На блюдо выкладываем салатные листья и поливаем заправкой.

Салатные листья снижают повышенный холестерин, улучшают циркуляцию крови в организме, стимулируют активное питание всех тканей и органов и являются профилактикой многих сердечных заболеваний.

На салатные листья выкладываем теплую тыкву, из мешка выдавливаем сырные шарики и равномерно их распределяем. Салат не перемешиваем и подаем к столу теплым.