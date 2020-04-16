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Салат из запеченной тыквы с зеленью и сырно-чесночными шариками
Возьмем:
- 200 граммов тыквы,
- 4 столовых ложки оливкового масла,
- 150 граммов феты или брынзы,
- несколько веточек укропа,
- 2-3 зубчика чеснока,
- 2 чайные ложки французской горчицы,
- ½ столовой ложки меда,
- 1 пучок салатных листьев.
Нарезаем тыкву небольшими кубиками. Выкладываем в форму, добавляем 1 ложку масла, соль, перец и перемешиваем. Накрываем фольгой и ставим в разогретую до 180°C духовку на 15-20 минут.
Тыква содержит множество каротиноидов, которые угнетают свободные радикалы. Данное свойство может защитить организм от некоторых видов злокачественных опухолей.
Теперь нам нужно размять вилкой фету или брынзу. Добавляем к сыру измельченный укроп и мелко натертый чеснок.Перемешиваем. Выкладываем сырную массу в кулинарный мешок или чистый пакет и убираем в холодильник минут на 20.
Готовим заправку. Смешиваем масло с горчицей и медом. На блюдо выкладываем салатные листья и поливаем заправкой.
Салатные листья снижают повышенный холестерин, улучшают циркуляцию крови в организме, стимулируют активное питание всех тканей и органов и являются профилактикой многих сердечных заболеваний.
На салатные листья выкладываем теплую тыкву, из мешка выдавливаем сырные шарики и равномерно их распределяем. Салат не перемешиваем и подаем к столу теплым.
Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!
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