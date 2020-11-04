Салат с фасолью и помидорами

Возьмем:

2 больших мясистых помидора,

половину банки консервированной красной фасоли,

2 ломтика черного бородинского хлеба,

петрушку,

оливковое масло,

бальзамический уксус,

горчицу.

Помидоры режем на четвертинки, аккуратно удаляем семена с внутренней частью. Мясистые перегородки оставляем. Нарезаем полученную помидорную мякоть кусочками среднего размера и складываем в тарелочку.

Свежие помидоры снижают артериальное давление и предупреждают развитие заболеваний сердца, укрепляют кости и улучшают зрение, снижают риск появления злокачественных новообразований и способствуют похудению.

Соединяем фасоль, мелко нарезанную петрушку и ломтики помидоров.

Солим и перчим по вкусу, перемешиваем. Черный хлеб режем мелким кубиком и подсушиваем на сковороде. В это время займемся заправкой. Смешиваем в равных количествах оливковое масло, бальзамик и горчицу.

Заправляем салат. Перед подачей посыпаем хрустящими кубиками черного хлеба – чтобы хлеб не размяк. В нашем салате овощи, растительный белок и углеводы. То, что надо.