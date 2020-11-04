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Салат с фасолью и помидорами

Возьмем:

  • 2 больших мясистых помидора,

  • половину банки консервированной красной фасоли,

  • 2 ломтика черного бородинского хлеба,

  • петрушку,

  • оливковое масло,

  • бальзамический уксус,

  • горчицу.

Помидоры режем на четвертинки, аккуратно удаляем семена с внутренней частью. Мясистые перегородки оставляем. Нарезаем полученную помидорную мякоть кусочками среднего размера и складываем в тарелочку.

Свежие помидоры снижают артериальное давление и предупреждают развитие заболеваний сердца, укрепляют кости и улучшают зрение, снижают риск появления злокачественных новообразований и способствуют похудению.

Соединяем фасоль, мелко нарезанную петрушку и ломтики помидоров.

Солим и перчим по вкусу, перемешиваем. Черный хлеб режем мелким кубиком и подсушиваем на сковороде. В это время займемся заправкой. Смешиваем в равных количествах оливковое масло, бальзамик и горчицу.

Заправляем салат. Перед подачей посыпаем хрустящими кубиками черного хлеба – чтобы хлеб не размяк. В нашем салате овощи, растительный белок и углеводы. То, что надо.

Путь ваш хороший день начинается схорошего завтрака.

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