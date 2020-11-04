3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Салат с фасолью и помидорами
Возьмем:
2 больших мясистых помидора,
половину банки консервированной красной фасоли,
2 ломтика черного бородинского хлеба,
петрушку,
оливковое масло,
бальзамический уксус,
горчицу.
Помидоры режем на четвертинки, аккуратно удаляем семена с внутренней частью. Мясистые перегородки оставляем. Нарезаем полученную помидорную мякоть кусочками среднего размера и складываем в тарелочку.
Свежие помидоры снижают артериальное давление и предупреждают развитие заболеваний сердца, укрепляют кости и улучшают зрение, снижают риск появления злокачественных новообразований и способствуют похудению.
Соединяем фасоль, мелко нарезанную петрушку и ломтики помидоров.
Солим и перчим по вкусу, перемешиваем. Черный хлеб режем мелким кубиком и подсушиваем на сковороде. В это время займемся заправкой. Смешиваем в равных количествах оливковое масло, бальзамик и горчицу.
Заправляем салат. Перед подачей посыпаем хрустящими кубиками черного хлеба – чтобы хлеб не размяк. В нашем салате овощи, растительный белок и углеводы. То, что надо.
Путь ваш хороший день начинается схорошего завтрака.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов