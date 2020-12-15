Салат с шампиньонами

Возьмем:

200 граммов листьев салата,

100 граммов зерненого творога,

200 граммов сырых шампиньонов,

грецкие орехи,

100 граммов твердого сыра типа пармезан,

сок одного лимона,

оливковое масло.

Начинаем с шампиньонов. Высыпаем их на дуршлаг и хорошенько промываем под проточной водой. Очищаем грибы и отделяем шляпки от ножек. Снова складываем шампиньоны в дуршлаг и тщательно промываем. Теперь без опасений можно есть грибы в сыром виде. Когда грибы немного подсохнут, тонко их нарезаем и сбрызгиваем соком одного лимона.

Польза шампиньонов для мозга по содержанию фосфора приравнивается к пользе рыбы. Для похудения сырые шампиньоны идеальны, поскольку в 100 граммах продукта всего 25 килокалорий. Для сравнения, в плитке черного шоколада такого же веса около 500 килокалорий - ровно в 20 раз больше.

Далее нам нужно промыть и просушить листья салата. Рвем их руками. Ядра орешков раскалываем на четвертинки. Сыр нарезаем с помощью овощечистки на тонкие пластинки.



Пришло время готовить блюдо к подаче. На салатную тарелку выкладываем зелень. Сверху высыпаем шампиньоны вместе с лимонным соком. Произвольно присыпаем зерненым творогом. Выкладываем четвертинки грецкого ореха. Солим, перчим, приправляем небольшим количеством оливкового масла. И, наконец, сверху, не жалея, украшаем тонкими пластиночками сыра.

Наш быстрый, но очень вкусный салат готов. Маринованные в лимонном соке шампиньоны добавляют салату пикантности. А творог и сыр смягчают вкус и добавляют изысканности.