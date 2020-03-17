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Салат с яйцом, авокадо и беконом

Небанальные завтраки из яиц! Салат изяиц, бекона и авокадо.

Нам понадобится:

  • 4 вареных вкрутую яйца,
  • 1 авокадо,
  • 3 пера зеленого лука,
  • 4 ломтика бекона,
  • 100 мл греческого йогурта,
  • ложка сметаны,
  • ложка дижонской горчицы,
  • 1 лайм,
  • свежий укроп,
  • соль и перец.

Очищаем сваренные вкрутую яйца и нарезаем их на кубики ножом или специальным приспособлением.Чтобы сварить яйца вкрутую, нужно положить их в кипящую соленую воду и варить на среднем огне 8-10 минут.

Бекон нарезаем на кубики и быстро обжариваем на сковороде - пусть вытопится лишний жир. Авокадо очищаем и нарезаем на кубики. Сбрызгиваем соком лайма.

30 % от массы авокадо занимает растительный жир. Он нужен для профилактики атеросклероза, лучшего усвоения ненасыщенных кислот и витаминов.

В миске смешиваем йогурт, сметану, горчицу, сок лайма, нарубленный укроп, нарезанный мелко зеленый лук, соль и перец. Хорошо взбиваем.

Выкладываем в салатницу яйцо, бекон и авокадо. Поливаем заправкой. Аккуратно перемешиваем, чтобы не помять авокадо и яйцо. Выкладываем порционно и наслаждаемся.

Пусть ваш хороший день начнется с хорошего завтрака!

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