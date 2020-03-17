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Салат с яйцом, авокадо и беконом
Небанальные завтраки из яиц! Салат изяиц, бекона и авокадо.
Нам понадобится:
- 4 вареных вкрутую яйца,
- 1 авокадо,
- 3 пера зеленого лука,
- 4 ломтика бекона,
- 100 мл греческого йогурта,
- ложка сметаны,
- ложка дижонской горчицы,
- 1 лайм,
- свежий укроп,
- соль и перец.
Очищаем сваренные вкрутую яйца и нарезаем их на кубики ножом или специальным приспособлением.Чтобы сварить яйца вкрутую, нужно положить их в кипящую соленую воду и варить на среднем огне 8-10 минут.
Бекон нарезаем на кубики и быстро обжариваем на сковороде - пусть вытопится лишний жир. Авокадо очищаем и нарезаем на кубики. Сбрызгиваем соком лайма.
30 % от массы авокадо занимает растительный жир. Он нужен для профилактики атеросклероза, лучшего усвоения ненасыщенных кислот и витаминов.
В миске смешиваем йогурт, сметану, горчицу, сок лайма, нарубленный укроп, нарезанный мелко зеленый лук, соль и перец. Хорошо взбиваем.
Выкладываем в салатницу яйцо, бекон и авокадо. Поливаем заправкой. Аккуратно перемешиваем, чтобы не помять авокадо и яйцо. Выкладываем порционно и наслаждаемся.
Пусть ваш хороший день начнется с хорошего завтрака!
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