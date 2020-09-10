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Салат со свеклой и шпинатом

Возьмем:

  • 1 вареную или запеченную свеклу,
  • большую горсть свежего шпината,
  • 100 граммов сыра фета,
  • 1 столовую ложку грецких орехов,
  • оливковое масло,
  • бальзамик и французскую горчицу.

Приготовленную свеклу с помощью овощечистки нарезаем очень тонкими пластинками.

Калорийность вареной свеклы - 49 ккал на 100 граммов продукта. Овощ положительно влияет на работу пищеварительной системы, активизирует процесс выведения токсичных веществ из организма. Поэтому салаты с отварной свеклой нередко являются частью ежедневного меню при похудении.

Фету разминаем вилкой или очень мелко нарезаем. Грецкие орехи измельчаем. Готовим заправку. Для этого в равных пропорциях смешиваем оливковое масло, бальзамик и французскую горчицу. На порционную тарелку выкладываем шпинат. На него - слайсы свеклы. Посыпаем сыром и дроблеными орешками. Солим и перчим по вкусу. Поливаем заправкой. Вкусный и полезный салат готов.

Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!

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