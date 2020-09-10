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Салат со свеклой и шпинатом
Возьмем:
- 1 вареную или запеченную свеклу,
- большую горсть свежего шпината,
- 100 граммов сыра фета,
- 1 столовую ложку грецких орехов,
- оливковое масло,
- бальзамик и французскую горчицу.
Приготовленную свеклу с помощью овощечистки нарезаем очень тонкими пластинками.
Калорийность вареной свеклы - 49 ккал на 100 граммов продукта. Овощ положительно влияет на работу пищеварительной системы, активизирует процесс выведения токсичных веществ из организма. Поэтому салаты с отварной свеклой нередко являются частью ежедневного меню при похудении.
Фету разминаем вилкой или очень мелко нарезаем. Грецкие орехи измельчаем. Готовим заправку. Для этого в равных пропорциях смешиваем оливковое масло, бальзамик и французскую горчицу. На порционную тарелку выкладываем шпинат. На него - слайсы свеклы. Посыпаем сыром и дроблеными орешками. Солим и перчим по вкусу. Поливаем заправкой. Вкусный и полезный салат готов.
Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!
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