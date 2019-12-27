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Салат "Венок" к новогоднему столу
Не только классические оливье и салат с крабовыми палочками должны украшать праздничный стол умелой хозяйки. Можно попробовать приготовить и предельно простое, но очень красивое блюдо, которое будет совсем не стыдно выложить в Instagram. Этот салат называется "Новогодний венок".
Вам понадобится:
- картофель отварной (средний) - 250 г;
- огурцы маринованные - 200 г;
- отварное куриное филе - 200 г;
- яйца отварные куриные - 3 шт;
- красный лук - 50 г; Майонез;
- зерна граната - горсть;
- отварная морковь - 1 шт;
- укроп - несколько веточек.
Приступаем к готовке. Куриное филе разделать на небольшие кусочки. Картофель и отварные яйца натереть на средней терке. Порезать огурцы небольшими кубиками, нашинковать лук. Подготовить и обмыть блюдо, высушить его. В центр поставить стакан, выкладывая салат вокруг него в форме венка. Салат добавлять слоями: картошка, курица, огурцы и лук, яйца. Разровнять края, аккуратно промазать сверху майонезом. Вытащить стакан. Украсить веточками укропа так, чтобы получился венок. Морковь порезать кружочками или фигурками и выложить сверху. Посыпать зернами граната. Подавать охлажденным.
Приятного аппетита и счастливого Нового года!
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