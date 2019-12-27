Салат "Венок" к новогоднему столу

Не только классические оливье и салат с крабовыми палочками должны украшать праздничный стол умелой хозяйки. Можно попробовать приготовить и предельно простое, но очень красивое блюдо, которое будет совсем не стыдно выложить в Instagram. Этот салат называется "Новогодний венок". Вам понадобится:

Приступаем к готовке. Куриное филе разделать на небольшие кусочки. Картофель и отварные яйца натереть на средней терке. Порезать огурцы небольшими кубиками, нашинковать лук. Подготовить и обмыть блюдо, высушить его. В центр поставить стакан, выкладывая салат вокруг него в форме венка. Салат добавлять слоями: картошка, курица, огурцы и лук, яйца. Разровнять края, аккуратно промазать сверху майонезом. Вытащить стакан. Украсить веточками укропа так, чтобы получился венок. Морковь порезать кружочками или фигурками и выложить сверху. Посыпать зернами граната. Подавать охлажденным.