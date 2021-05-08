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Салют 9 Мая в Минске будет дан из пяти точек

Салют 9 Мая в Минске будет дан из пяти точек

Финальным аккордом 9 Мая станет салют в 23:00. Организаторы обещают поразить зрителей разнообразием цветов и форм огненного шоу. В столице залпы дадут из пяти точек. В парках Янки Купалы, Павлова и Уго Чавеса, а также в микрорайоне Дрозды и у "Чижовка-Арены". Красочное светомузыкальное шоу синхронно начнется и в областных центрах.

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