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Салют в честь Дня Победы дали в Минске

Кульминацией празднования Дня Победы в Минске стал гала-концерт на Октябрьской площади. Какими были "Песни мира на войне"? Творческая элита страны подготовила полуторачасовую программу. Что пели хором? И какие эмоции испытывали артисты?

Лидия Заблоцкая работала за кулисами концерта и собрала самые яркие номера в шорт-лист.

Подробности в видео.

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