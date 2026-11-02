Самарин: Беларусь закладывает фундамент мира

Конференция по евразийской безопасности уникальна тем, что выступает в роли диалоговой площадки для поиска совместных политических решений и преодоления конфронтации на всем Большом пространстве.

Стив Самарин, политический комментатор, участник проектов Республиканской партии США:

"Конференция по евразийской безопасности стала уже традицией, равно как стало традицией и то, что Беларусь выступает в качестве площадки для международного диалога и неоднократно выступала с мирными инициативами. Мы очень много говорим о безопасности, особенно сейчас - о безопасности в Европе. Но, к сожалению, очень мало делаем. Вот сейчас как раз один из тех моментов, когда встречаются представители разных стран для того, чтобы обсудить, какие шаги нужно предпринять для того, чтобы жизнь была по-настоящему безопасной, комфортной, далекой от агрессии".

Эта конференция станет еще одним кирпичом в фундаменте, который закладывает Республика Беларусь для мирной жизни, уверен спикер.