Самарин: Экономический кризис серьезно ударит по США

Эти санкции ударят в первую очередь по США, потому что наша экономика очень серьезно завязана на экономику других стран. Все, что мы потребляем, производится в Китае. Все финансовые инструменты завязаны тоже на другие страны. Россия - самодостаточное государство, Беларусь тоже, поэтому они адаптируются к санкциям, вы адаптируетесь к санкциям. А вот что станет с нашей экономикой - сказать трудно. Еще учитывайте колоссальные вливания, которые сейчас администрация Байдена делает в Украину. Разумеется, это все очень болезненно. Если это не разрушит полностью мировую экономику, нанесет такой удар, после которого оправится будет очень сложно. На это потребуются десятилетия. Мы сейчас находимся в самом начале этого процесса, когда только-только мы начали ощущать, что происходит. В первую очередь потребители, самые обычные рядовые американцы почувствовали это на собственном кармане. И сейчас, когда топливо выросло приблизительно почти в 2 раза, и каждый день население испытывает на себе это бремя.

Стив Самарин, политолог (США)