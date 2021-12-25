Самарин: Признания польского солдата окончательно дискредитировали политику польских властей

Эмиль попробовал, наверное, где-то у себя в части выразить точку зрения, отличную от той, которую привыкли слышать все западные слушатели и граждане западных государств, сразу же оказался в опале. И вынужден был, опасаясь за свою свободу, за свою жизнь, просить убежища в Республике Беларусь. Разумеется, вот то, что он видел своими глазами, - ужасное обращение с гражданским населением, которое пришло просить помощи и которому эта помощь была обещана, потому что и Ливию, и Ирак, и Иран разгромила не Республика Беларусь, а совершенно другие государства, которые тем же курдам обещали с три короба, обещали, что у них будет свое государство, а потом, когда не состоялось государство, сказали: ничего, мы вас разместим у нас. Так вот, не разместили, а применили против них водометы, слезоточивый газ. И, конечно, тот случай, когда солдат просит убежища в иностранном государстве, говорит о многом. Вероятно, чаша терпения уже переполнена. И вынужден уже даже военнослужащий бежать из так называемой демократической страны. По-моему, дискредитировать польскую власть дальше уже невозможно. Она сама себя дискредитировала настолько, что его поступок будет еще одной монетой в копилку дискредитаций, которую они накопили за многие годы. Вместо того чтобы вести независимую европейскую политику, Польша ведет совершенно непонятную агрессивную политику в отношении соседей.

Стив Самарин, политолог (США)