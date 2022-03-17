Самарин: Руководство США пытается сделать хорошую мину при плохой игре

Параллельно с кризисом финансовым Америка впервые за последние десятилетия переживает и кризис политический. Американцы считают политику Джо Байдена совершенно неэффективной, и даже те, кто когда-то его поддерживал, сейчас критикуют. По словам политолога Стива Самарина, такого низкого рейтинга не было ни у одного из последних президентов Америки. По репутации Байдена серьезно ударила и поддержка украинского конфликта. Жители США с сожалением вынуждены признать: их страна окончательно утратила статус мирового гегемона.



Стив Самарин, политолог (США):

Рейтинг Байдена и так низок за счет той истерии, которую нагнетают вокруг российско-украинского конфликта, пытаются каким-то образом заработать себе очки. Из этого абсолютно ничего не получается, потому что как раз те, кто его [Байдена] избирал, страдают больше всех. Я не думаю, что у Демократической партии хоть какие-то перспективы.



Следующий срок, разумеется, проиграет. Не более 35-40 % одобряют. Это очень низкий рейтинг. Таких низких рейтингов не было практически ни у одного из президентов за последнее время. Сейчас наше руководство пытается сделать хорошую мину при плохой игре. Но в действительности уже гегемонии нет.



Сейчас та политика сдерживания, которую в прошлом проводила администрация Барака Обамы и которую сейчас пытается проводить администрация Байдена, очень неэффективна. И появляются новые игроки (такие, как Китай), которые тоже станут скоро гегемоном. Разумеется, Россия, Индия, Бразилия. То есть очень много других экономик, которые составляют конкуренцию экономике США. Не говоря уже о политических системах, которые существуют сейчас в мире и которые более эффективны, чем система США. Ей уже больше 200 лет, и она несколько устарела.