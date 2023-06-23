Самарская область заинтересована в увеличении биржевого товарооборота с Беларусью

Самарская область заинтересована в увеличении биржевой торговли с Беларусью по всем актуальным товарным направлениям. Речь об этом шла на встрече с делегацией российского региона. Сегодня на бирже аккредитованы 66 самарских компаний, а в прошлом году Самарская область вошла в топ-10 российских регионов по сумме заключенных биржевых сделок. В текущем году положительная тенденция сохраняется. Российская сторона отмечает, что значительные резервы роста имеются в сегменте АПК, поэтому правительство региона готово оказать содействие в привлечении на белорусскую площадку ведущих сельхозпроизводителей. Таким образом, будут решаться сразу три важные задачи: увеличение биржевого товарооборота, диверсификация номенклатуры товаров и расширение круга участников торгов из Самарской области.