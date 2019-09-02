Самая большая школа области открылась в Бресте

К сентябрю в Беларуси открылись семь новых школ. Одна из них в Бресте. Она самая большая в области. Здесь в одну смену смогут одновременно ходить полторы тысячи детей. Старшие и младшие классы будут учиться в разных блоках. В трехэтажном здании нашлось место и для комнаты отдыха. В сенсорном классе есть воздушный бассейн, шелковый душ и ортопедический коврик. Новый объект появился в строящемся микрорайоне. Поэтому у многих детей двойной праздник: День знаний и новоселье.