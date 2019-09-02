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Самая большая школа области открылась в Бресте

К сентябрю в Беларуси открылись семь новых школ. Одна из них в Бресте. Она самая большая в области. Здесь в одну смену смогут одновременно ходить полторы тысячи детей. Старшие и младшие классы будут учиться в разных блоках. В трехэтажном здании нашлось место и для комнаты отдыха. В сенсорном классе есть воздушный бассейн, шелковый душ и ортопедический коврик. Новый объект появился в строящемся микрорайоне. Поэтому у многих детей двойной праздник: День знаний и новоселье.

Новая школа стала подарком к 1000-летию города

А рядом со школой построили площадку для катания на хоккейных и роликовых коньках, корты для игры в бадминтон, футбол и теннис. Новая школа стала одним их объектов к тысячелетию города. Праздник миллениума Брест отметит шестого, седьмого и восьмого августа.

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