Самая большая ярмарка в выходные развернется у "Чижовка-Арены"

В Минске продолжаются осенние ярмарки. Самые свежие фрукты и овощи можно приобрести в эти выходные на большом рынке у "Чижовка-Арены". Будут работать более трехсот торговых точек. Цены снижены: картошка, морковь и капуста - не дороже 70 копеек за килограмм. Бесплатной доставкой могут воспользоваться ветераны, инвалиды и пенсионеры старше 70 лет. Похожие ярмарки, только меньше, проходят во всех районах Минска.